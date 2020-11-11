AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan adaylık açıklaması

olağan il kongresinde aday olmama yönünde karar aldığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık konu ile ilgili yaptığı açıklamada, il başkanlığı görevini kendisine tevdi eden ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan Başkan Karabıyık, "Aktif siyasete başladığım ilk günden bu güne kadar sürekli olarak yanımda olan aldığım her kararı sorgulamadan destekleyen çok kıymetli eşim ve biricik kızıma, evlatları olmaktan her zaman onur duyduğum anne ve babama, dost ve akrabalarıma birlikte çalıştığımız il yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyelerimize, il kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, ilçe başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza ve belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımız ve yönetim kurulu üyelerimize, partimiz kurulduğu günden bu güne görev almış il başkanlarımıza, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, hülasa sandık müşahitliğinden yönetim kuruluna kadar görev almış tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm seçimlerde her ne olursa olsun partimize ve Genel Başkanımıza en yüksek desteği veren, gönül kapılarını sonuna kadar bizlere açan hemşehrilerimize, vatandaşlarımızla aramızda köprü olan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkür ederim. Bugünden itibaren her zaman olduğu gibi yine Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın ve genel merkezimizin talimatları doğrultusunda inandığım yolda durmadan yürümeye devam edeceğim" dedi.