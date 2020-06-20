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AK Parti İl Başkanı Karabıyık'tan TOKİ inşaatında inceleme

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Söğüt’te yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Söğüt'te yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.


Karabıyık ve beraberindekiler, Söğüt ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulunarak, yetkilerden bilgi aldı. Ardından AK Parti Söğüt İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyk, "Söğüt İlçe Teşkilatımızla Söğüt'te yapımı devam eden TOKİ inşaatının şantiyesini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldık. Çok az işleri kalan evleri inşallah hükümetimiz en kısa sürede sahiplerine kavuşturacak. Ardından Söğüt İlçe Teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımız ile hep birlikte teşkilat çalışmalarımız üzerine toplantımızı gerçekleştirdik. Genel bir değerlendirme şeklinde geçen teşkilat toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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