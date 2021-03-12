AK Parti İl Başkanı Yıldırım, esnafın sorunlarını dinledi

Geçtiğimiz ay AK Parti Bilecik İl Başkanlığı görevine seçilen Serkan Yıldırım, hayırlı olsun ziyaretlerinin azalmasının ardından ilk işi Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve beraberindeki partililerle esnaf ziyaretine çıktı. Esnafa hayırlı işler dileyen Yıldırım, işyeri sahibi veya çalışanlarla bir süre de sohbet etti. AK Parti olarak her kezim vatandaşın her daim arasında olacaklarını dile getiren Yıldırım, partinin kapısının 7 gün 24 saat boyunca halkı açık olduğu istedikleri zaman gelebileceklerini söyledi.