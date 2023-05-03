AK Parti İl Başkanı Yıldırım, Subaşı'nın iddialarına cevap verdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın kendisi hakkındaki 'Ters kelepçe' iddialarına yanıt vererek, "Zabıtalarınızla o gece görüştüğümüzde de Cumhurbaşkanımızın afişlerinin sökülmesini sizin talep ettiğinizi dile getirdiler. Siz de Ekrem İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanı adayımız geliyor' dediniz mi, demediniz mi? İstanbul'dan getirttiğiniz akrabanızı hangi liyakate göre işe alım yaptınız" dedi.

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı dün gerçekleşen Mayıs ayı meclis toplantısının ilk birleşiminde, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı'nın mitingi öncesinde kendisini arayarak, afişleri kaldırması halinde 'Ters kelepçe ile gidersin. İndir de göreyim" dediğini iddia etmişti. Bunun üzerine Yıldırım bir basın açıklaması yaparak, "Allah siyasetçinin de ahlaklısını nasip etsin. Rakibin de olsa seviye önemli. Yıllarca bu şehirde siyaset yaparız, siyasi rakiplerimizle atışırız ama dünkü açıklamalar kadar seviye hiçbir zaman aşağıya çekilmemiştir. Hoş o koltuğa oturabilmek için de partinizde nasıl kriz çıkarttığınızı, kimlerle nasıl pazarlıklar yaptığınızı ve kendinizi aday gösterttiğinizi cümle alem biliyor. Melek Hanım ters kelepçeyi bilmem ama bu şehirde yaşayanlar sizi o belediyeden tıpış tıpış gönderecekler. Sizi aynı mecliste özre davet ediyorum. 'Evet Serkan Beyle tartıştık ama ters kelepçeyle gidersin diye bir söz kullanmadı, o gün ki mecliste heyecanıma yenik düştüm ve bir anda ağzımdan çıkıverdi' diyerek kamuoyundan özür dilemenizi bekliyor olacağım" dedi.

"Cumhurbaşkanımız ne zaman geldi gitti, sizin bugün mü aklınıza geldi"

Başkan Yıldırım, açıklamasının devamında, "Cumhurbaşkanımız ne zaman geldi gitti sizin bugün mü aklınıza geldi. Benim üzerimden kendinizi gündemde tutmaya çalışmayı bırakın, hizmetlerinizle, yaptıklarınızla gündeme gelin. Ben size öyle bir üslupla tehditte bulunacağım, siz de bu zamana kadar susacaksınız öyle mi. Ertesi gün çıkardınız hemen basın karşısına. O yüzden tatlı su kurnazlığını bırakın, gündemi değiştirmeye çalışmayın. Zabıtalarınızı ve birim müdürlerinizi tehdit ettiğimi söylemişsiniz. Birim müdürlerinizi tanımıyorum, tanıyamıyorum bile her hafta değiştirdiğiniz için. Zabıtalarınızla o gece görüştüğümüzde de cumhurbaşkanımızın afişlerinin sökülmesini sizin talep ettiğinizi, bizi de sıkıştırıyorlar, baskı yapıyorlar diyerek çaresizliklerini dile getirdi arkadaşlar. Bir kadına bu mobbing hiç yakıştı mı" dedi.

"Cumhurbaşkanı adayımız geliyor"

Yıldırım açıklamasının devamında o günü anlatarak, "Madem telefon konuşmalarını eksik ve yanlış hatırlıyorsunuz veya istediğiniz gibi aktarıyorsunuz ben tamamlayayım. Telefon konuşmamızda ben size Ekrem İmamoğlu için 'belediye başkanı bir gün sonra geliyor, siz de o zaman asarsınız' dediğimde, 'Bizim de cumhurbaşkanı adayımız geliyor' dediniz mi demediniz mi? Ben de size 'Aaa öyle mi adayınız belli oldu mu, ben bunu basınla hemen paylaşıyorum, Melek Hanım adaylarını açıkladı' diyeceğim dedim mi demedim mi? Adayınız Kemal Kılıçdaroğlu dememe rağmen geleceğin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu diye yinelediniz mi yinelemediniz mi" diye konuştu.

"Gücü yeten afişleri kaldırsın"

Yıldırım son olarak, "Üst geçitler kamu alanı ise önce partinizin ve adaylarınızın reklamlarını kaldırın üst geçitlerden. Kaldırmazsanız bizde kendi reklamlarımızı asacağız buradan ilan ediyorum. Ve o gün söylediğimi tekrar söylüyorum, gücü yeten kaldırsın. Üst geçitler kamu alanı da Bilecik Belediyesi sepetli aracı kamu aracı değil mi. Sonra 'İller Bankasından gelen para maaşlara bile yetmiyor' diye açıklama yapıyorsunuz. Siz belediyenin imkanlarını CHP'nin seçim çalışmalarında kullanırsanız tabii yetmez. Hem 'gelen para maaşlara yetmiyor' diyorsunuz, bu açıklamanızdan sonra akrabanızı belediye de işe başlatıyorsunuz. Madem bu kadar alım yapacaktınız neden gelir gelmez çalışma arkadaşlarınızı işsiz bıraktınız? Onların yerine kaç kişi aldınız. İşten çıkarttıklarınızı çalışma arkadaşınız olmaya layık mı görmediniz. Mesela geçtiğimiz hafta işe aldığınız, İstanbul'dan getirttiğiniz akrabanızı hangi liyakate göre işe alım yaptınız? Genel Başkanınızın peşinde seçim çalışmalarına katıla katıla yalan siyasetine adapte olmuşsunuz ama şehir hizmet bekliyor. Siz de haklısınız, bir dahaki dönem bu CHP sizi de yer burada, yerini yapmanız lazım ama o yol bu yol değil benden söylemesi. Çırpınışlarınız nafile. Size bulunabileceğim tek tavsiye, sağa sola sataşmadan işinize bakmanız, görevinizi yerine getirmeniz. Size sadece çevrenizdekilerin, eşinizin dostunuzun belediye başkan vekili değil, tüm Bilecik'in Belediye Başkan Vekili olduğunuzu hatırlatmak isterim. CHP İl Başkanının rolünü çalmayı bırakın, yarın koltuk gittiğinde yalnız kalırsınız" ifadelerini kullandı.