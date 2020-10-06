İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti İl Başkanlığı binasına dev Azerbaycan bayrağı asıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasına dev Türk bayrağının yanına dev Azerbaycan bayrağı da asıldı.


Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde hizmet veren AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında asılı olan dev Türk Bayrağının yanına bir de dev Azerbaycan bayrağı da asıldı. Azerbaycan şu günlerde tarih yazdığını söyleyen AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, "Ermenistan'ın saldırgan tutumunu sürdürerek Azeri topraklarına saldırması biz Türkler tarafından kabul edilemez bir durum. Azerbaycan tüm gücüyle Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri alıyor. Azerbaycan haklı davasında kazanacak, Dağlık Karabağ'da başta olmak üzere bütün işgal toprakları, inşallah eninde sonunda Azerbaycan'ın hak ettiği topraklar olarak yeniden Azerbaycan'ın olacaktır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.