AK Parti il yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma heyecan, gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.