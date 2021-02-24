İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti il yönetim kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı’nda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.


AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapılan toplantıya yönetim kurulu üyeleri eksiksiz katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, "AK Parti Bilecik il yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Tüm yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarıma heyecan, gayret ve özverileri için teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.