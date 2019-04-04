AK Parti ilk defa bu belediyeyi aldı

AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yanan hiç zaman alamadığı Gölpazarı Belediyesi bu sefer AK Partili bir adaya geçti.

2004-2009 tarihleri arasında Demokrat Parti, 2009-2019 tarihleri arasında 2 dönem CHP tarafından yönetilen Gölpazarı Belediyesi bu sefer AK Partiye geçti. 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 4 bin 706 seçmenli Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 16 sandıkta 160 oy geçeriz sayılmıştı. AK Parti'nin adayı Hayri Suer 2 bin 261 oy yüzde 55,73'lik oranla belediye başkanı seçilirken, CHP'nin adayı ve 2 dönemdir ilçede belediye başkanlığı yapan Vedat Kazıcı bin 667 oy alarak seçimi kaybetmişti.

Mazbatasını aldı

AK Parti'nin kurulduğu tarihten bu yanan hiç zaman alamadığı Gölpazarı Belediyesi'nin bu dönemli AK Partili Belediye Başkanı Hayri Suer mazbatası alarak göreve başladı. Suer, mazbatasını almak üzere Gölpazarı Adliyesi'ne giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Ayşe Çiğdem Tezeller'den mazbatasını aldı. Burada kısa bir4 açıklama yapan Suer, "Halkımız kararını verdi ve bizi göreve getirdi. Biz tüm Gölpazarı'nı kucaklayan, bize oy veren vermeyen herkesin belediye başkanı olduğu bir dönem olsun istiyoruz. Heyecanlıyız ve geleceğe umutluyuz. Böyle başlıyoruz göreve. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, Başkan Hayri Suer ile birlikte il ve belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.

Suer, mazbatasını aldıktan sonra kendine eşlik eden kalabalık bir grup partili ile Gölpazarı Belediyesine geldi. Gölpazarı Belediyesi önünde belediye çalışanları ile selamlaşan Başkan Suer, çalışanlara kolaylıklar diledi. Belediye önünde kurban kesilerek dualar edildikten sonra devir teslim töreni gerçekleştirildi.