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AK Parti MKYK üyesi Coşkun'dan İl Başkanı Karabıyık'a ziyaret

AK Parti Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Davut Coşkun, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’ı ziyaret etti.

AK Parti Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Davut Coşkun, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı ziyaret etti.


AK Parti MKYK üyesi Davut Coşkun, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Berk Mersinli ve Marmara Bölge Koordinatörü Ali Sevinç AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık'ı ziyaret etti.


Heyetin il başkanlığı temayül komitesi ile birlikte ilde temayül çalışmalarını yapmak üzere kentte geldiği öğrenildi. Yapılan olan AK Parti Bilecik 7. Olağan İl Kongresi öncesi aday olmayacağı açıklayan Karabıyk, "Şehrimiz ve partimiz için en doğru kararın verilmesi için gece gündüz çalışan kıymetli koordinatörlerimize teşekkür ediyor, sonuçların ilimize ve partimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

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