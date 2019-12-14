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AK Parti Osmaneli Belediye Meclisi üyelerinden açıklama

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde AK Partili Belediye Meclisi üyeleri Mustafa Çakıcı ve Şaban Güdem son günlerde sosyal medya üzerinden bazı vatandaşların Belediye Başkanı Münür Şahin’in çalışmalarına muhalefet yaptıkları ve engel olukları gibi bazı yanlış ve haksız algılar oluştuğunu belirttiler.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde AK Partili Belediye Meclisi üyeleri Mustafa Çakıcı ve Şaban Güdem son günlerde sosyal medya üzerinden bazı vatandaşların Belediye Başkanı Münür Şahin'in çalışmalarına muhalefet yaptıkları ve engel olukları gibi bazı yanlış ve haksız algılar oluştuğunu belirttiler.


Parti binasında bir basın açıklaması yapan üyeler, 31 Mart yerel seçimlerde milletin takdiri ile bağımsız belediye başkanının seçimleri kazandığını, AK Parti Meclis üyeleri olarak hem milletin, hem partinin ve hem de belediyenin menfaatleri doğrultusunda kendilerini denetim görevi verildiğini anlattılar. Seçimlerin üzerinden 8 ay gibi bir süre geçtiğini anlatan Çakıcı ve Güden, "Hakkımızda, belediye başkanımıza hep muhalefet ettiğimiz ve çalıştırmadığımız gibi yanlış ve haksız algılar oluşturuldu. Bu süre içinde belediye başkanımızın Osmaneli için yapmak istediği hiçbir hayırlı işe partimiz ve meclis üyesi olarak hayır demedik. Hep yapıcı olduk ve Osmaneli'nin menfaatlerini koruyup kolladık. Şimdiye kadar meclis gündemine gelen ve 'ret' verdiğimiz maddelerin haklı gerekçelerini söyledik." diye belirttiler.

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