AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan'ın Şehitler Haftası mesajı

Mesajında, Türkiye'nin huzuru, refahı ve vatanı için hiç düşünmeden canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Soydan, "Mukaddes vatan toprakları için, canlarını seve seve vererek; bir milletin kaderini değiştiren, vatanımızı, istiklalimizi, sarsılmaz inançları, eşsiz cesaretlerine borçlu olduğumuz, aziz şehitlerimiz, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir destan yazmıştır. Şehitler Haftası vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bugüne kadar bu vatan için vermiş olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi, bir kez daha saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi.