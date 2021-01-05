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AK Parti Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atama yapıldı

AK Parti Bilecik Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevine Büşra Kanat atandı.


AK Parti Pazaryeri 7. Olağan Kongresi öncesi Kadriye Karakaş, işlerinin yoğunluğundan dolayı tekrar aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine AK Parti Pazaryeri İlçe Kadın Kolları Başkanlığına, genel merkez tarafından Büşra Kanat atandı. Yapılan atama sonrası bir açıklama yapan AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, “AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Lütfiye Selva Çam, tarafından ataması gerçekleştirilen Kanat'a görevinde muvaffakiyetler dilerim. AK Parti İlçe teşkilatımız gençlik kollarımız ve kadın kollarımız ile birlikte Pazaryeri ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olsun” dedi.


Öte yandan Soydan, Karakaş'a ilçe için yapmış olduğu özverili çalışmaları için teşekkür etti.

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