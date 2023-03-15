AK Parti SKM Başkanlığına Servet Yılmaz getirildi

Konu hakkında AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım bir açıklama yaparak, "14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek ve tarihi öneme sahip olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerin de AK Parti Bilecik İl SKM Başkanı olarak Servet Yılmaz atanmıştır" dedi.

Servet Yılmaz ise, "Bu görevi tarafıma tevdi eden AK Parti Genel Merkezimize ve İl Başkanım Serkan Yıldırım'a teşekkür ediyor. 2023 seçimlerinin Ülkemize ilimize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sefer bizden zafer Allah'tan" dedi.