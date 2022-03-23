AK Parti Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı Bilecik'te yoğun katılım ile gerçekleştirildi

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Bilecik'te 'Bu Hikayenin Kahramanı Sensin' sloganıyla düzenlenen Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit ve mahalle, belde başkanları ve yönetim üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Başkanı Serkan Yıldırım, “AK Parti'nin neferleri olarak, her zaman eğitime inanan, kendini geliştiren ve kendine güvenen bireyler olmanın yanı sıra aynı zamanda teşkilat bilincini, birlik ve beraberliği pekiştirerek diri tutacak gelişmelere açık olduk. İşte bu teşkilat akademimiz de bizleri bir ve diri tutarak içimizdeki güçlü dinamikleri harekete geçirecektir” ifadelerine yer verdi.

Program ardından 2023 seçimlerinde AK Parti teşkilatının daha bilinçli ve daha eğitimli şekilde çalışmasını sağlamak ve teşkilat mensuplarının daha donanımlı siyaset yapmaları amacıyla bu programı düzenlediklerini söyleyen AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Karadayı, “Bizlere düşen omuzlarımızdaki yükün ağırlığının bilinciyle davamıza dört elle sarılmaktır” dedi.

Programa, Siyasetçi Mustafa Ataş, Müzisyen Aykut Kuşkaya, Gazeteci Yazar Zafer Şahin, Yazar Hakan Turgut'un verdiği konferansın ardından sona erdi.