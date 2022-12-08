AK Parti üye sayısını arttırıyor

AK Parti, Bilecik'te birçok noktada üye standı açarak üye sayısını arttırıyor.

AK Parti Bilecik İl Teşkilatı son olarak Pazaryeri ilçesinde üye standı açtı. AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin stantta vatandaşlarla ilgilenerek çalışmalar hakkında bilgi aktardı ve üyelik işlemlerini gerçekleştirdi. Her üyenin AK Parti için yeni bir can olduğunu ifade eden İl Başkanı Serkan Yıldırım, 2023 hedeflerine teşkilat ile birlikte emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.