Bilecik Belediyesi Şubat ayı 1'inci birleşimi öncesi Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in bir sunum yapması üzerine AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri salonu terk etti.

Bilecik Belediyesi Şubat ayı 1'inci birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin başkanlığında yapıldı. Meclis başladığında Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen'in bir sunum yapacağı talebi Başkan Şahin tarafından kabul edildi. Özgen konuşmaya başlarken, yerlerinde oturan AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri kalkarak salonu terk etti. Sunum sonrası meclis üyeleri tekrar salona geldi ve meclis toplantısı başladı.

"Bizlere ders verecek şekilde söz alması doğru değildi"

Meclis sonunda olaya anlatan AK Parti Bilecik Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Çetin Kaya, meclisin bir gündem maddesiyle alakalı sulara yapılan zam konusu görüştüklerini anlatarak, "Gereken konuyla alakalı Seyfi bey bize ders verir nitelikte bir konuşma yapmak için müsaade aldı ve mecliste meclis üyelerine karşı bir konuşma yaptı. Mecliste konuşmalar belki vatandaşımız söz alabilir ama bize konuştuğumuz bir konuda ders verecek şekilde söz alması doğru değildi. Kent Konseyi Başkanı olarak burada meclisin üstünde bir konumda değil. Bu nedenle burada söz verilmesi doğru değildi" dedi.

"Kent konseyi taraflı ve yanlı kuruldu"

Kaya, Kent Konseyinin taraflı ve yanlı kurulduğunu da sözlerine ekleyerek, "Bu etkenden dolayı da AK Parti ve MHP grubu adına çıkma kararı aldık. Kent Konseyinde bugün Bilecik'teki aktif derneklerin bir çoğu yer almıyor ve söz sahibi değil. Burada Kent Konseyi başkanı ve yönetimi ile alakalı bizim kafamızda ciddi soru işaretleri var. Yanlı tavırlar, yanlı davranışlar var. Kent Konseyini bu nedenle biz doğru oluşturulmadığını, doğru yürümediğini ve bununla ilgili bir yere varamayacağını düşündük. Ve meclisin gündemi içerisinde Kent Konseyi ile ilgili bilgilendirme yapılmasını zaten doğru olmadığını düşündük. Bu nedenle Seyfi beyin sanki meclisin meclis başkanı kendisiymiş ya da başkan vekiliymiş gibi bize ders verir tarzda konuşmasından dolayı salonu terk ettik. Şahsi ile alakalı bir durum yok" dedi.