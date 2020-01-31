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AK Parti'de kongre takvimi belli oldu

AK Parti’nin Bilecik’te gerçekleştireceği 7’nci olağan ilçe kongre takvimi belli oldu.

AK Parti'nin Bilecik'te gerçekleştireceği 7'nci olağan ilçe kongre takvimi belli oldu.


AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık'ın konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ilçelerde gerçekleştirecekleri 7'nci olağan kongre takvimin belli olduğu belirtilerek, "14 Mart'ta Yenipazar'dan başlayacak kongre maratonu 5 Nisan'da Bozüyük ile sona erecek. Yenipazar 14 Mart günün saat 14:00, Gölpazarı aynı gün saat 17:00, İnhisar 21 Mart günü saat 14:00, Söğüt aynı gün saat 17:00, Pazaryeri 28 Mart günü saat 14:00, Osmaneli aynı gün saat 17:00, merkez ilçe 4 Nisan günün saat 17:00, son olarak Bozüyük'te ise, 5 Nisan günü saat 17:00'da yapılacak" dedi.

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