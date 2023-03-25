AK Parti'de temayül günü, 755 kişi oy kullanacak

755 teşkilat üyesi listede görmek istediği 7 ismi elektronik ortamda seçerek oylamaya katılacak.

AK Parti'de 22 Mart'ta aday adaylığı başvurularının bitmesinin ardından temayül yoklaması başladı. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı yapılan temayül yoklamasında 755 teşkilat üyesi oy kullanarak, 7 kişilik milletvekili aday listesinde kimi görmek istediklerini yazacak. Partini MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Burdur Milletvekili Bayram Özçelik ve Düzce Milletvekili Fahri Çakır temayül sorumluları olarak yer aldığı temayül yoklaması elektronik ortamda yapılıyor.

5 kabin kuruldu

Yapılan temayül yoklamasında ilçelerden gelen teşkilat üyelerinin imza vermesi için masalar kuruldu. Teşkilat üyeleri masalarda imza verdikten sonra kurulan 5 kabinde listelerde görmek istedikleri 7 aday adaydan 2'sinin ismini yazdı. Temayül yoklaması alanını basına ve aday adaylarına tamamen kapatan il yönetimi, teşkilat üyelerinin aday adaylarının etkisi altında kalmadan rahatlıkla oy kullanmasını sağladı.

Mevcut vekil temayülde yok

Mevcut milletvekili olan ve şuanda da aday adayı olan Selim Yağcı temayül yoklamasına girmeyerek, oy da kullanmadı.

Nasıl yapılacağını anlattı

İl Başkanı Serkan Yıldırım, yoklaması başlamadan yoklamasının nasıl yapılacağını anlatarak, “İmza karşılığı elektronik kart alıp bu kartlarla kabine girerek oy kullanacak. Belediye başkanları ve meclis üyeleri seçildikleri ilçelerden oy kullanacak. Her teşkilat üyesi 7 aday adayı içerisinde 2 kişi tercih edilmek zorunda. Aksi halde sistem kapanmayacak” dedi.

Öte yandan temayülde Halil Eldemir, Hüsnü Ersoy, Mutlu Selen Haşit, Ömer Sami Sarı, Recep Akay, Ufuk Karaman ve Üzeyir Yıldırım için oy kullanabilecek.