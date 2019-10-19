AK Parti'den Başkan Şahin'e 'Seyyah Başkan' eleştirisi

Bilecik'te AK Parti Belediye Meclis üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in devamlı yurtdışına çıktığını söyleyerek 'Seyyah Başkan' adlandırması ile eleştiride bulundular.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında konuyla ilgili basın açıklaması AK Parti Belediye Meclis üyeleri adına Grup Sözcüsü Çetin Kaya yaptı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in haftanın 2-3 günü şehir dışına giderek, başkanlığı vekiline bıraktığı belirten Kaya; "Geldiği günden beri 2-3 sefer yurt dışı programı düzenleyen 'Seyyah Başkan' bu yapılacak işlere nasıl zaman ayıracağı merak edilmektedir. Temmuz ayı meclis toplantısında AK Parti grubu tarafından meclis başkanlığına verilen soru önergesine cevaben devlet memuru sözleşmeli ve belediye şirketleri dahil olmak üzere toplamda 68 kişinin belediye bünyesinde işe başladığını bildirirken 25 personelin işe başlamak üzere işlemlerinin sürdüğünü beyan etmiştir. Belediye başkanı basın açıklamasında alınan kişi sayısının 40 kişi olduğunu beyan etmektedir. Bu günlerde belediyeye alınan işçi sayısının 130 kişi üzerinde olduğu bilinirken yapılan açıklamalar ve mecliste tutanaklarına geçen açıklamalarla çelişmektedir, dolayısıyla doğru değildir. TYP kapsamında işe alınan çalışanlar beden işçisi olarak Bilecik'imize hizmet etmekteydi, çalışanların maaşı, SGK primleri, vergileri İŞKUR üzerinden ödenmekte olup Bilecik belediyesine hiçbir külfeti bulunmamaktaydı. Görünen odur ki şu anda işe alınanların birçoğunun beden işçisi olarak değil de masa başı personeli olarak çalışmak üzere, KPSS şartı aranır demenize rağmen hiçbir kriter olmadan aralarında CHP İl Gençlik Kolları Başkanlığını sürdürürken, Gençlik kolları başkanı ve yönetimlerde bulunan kişilerin olduğu, alınan kişilere herhangi bir şart aranmaksızın kişilere özel iş üretmeye çalışıldığı görülmektedir" dedi.

"Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz"

Kaya, açıklamasının devamında, "Bu çelişkili ifadelerinizle milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Başkanın görevini sürdürdüğü 6 aylık süreçte toplamda 36 milyon TL ödeme yaptığı ve yüzde 27 oranında tasarruf yaptığını belirtmektedir, devam eden borçlardan kaynaklı 9 milyon TL ödenek çıkarıldığında kalan 27 milyon TL harcamanın ortada gözle görünen herhangi bir yatırım yokken bu paranın nerelere harcandığı tüm kamuoyuna açıklanmalıdır. Kamuoyu tarafından bilinmelidir ki, tek icraatı geldiği günden beri Ak parti belediyeciliğini eleştirerek prim yapmaya çalışan ve her fırsatta ortada icraat olmaksızın karşılaştırma gereksinimi duyanlar bilmelidir ki 2018 yılının aynı döneminde 20'ye yakın farklı şantiyede Bilecik'imize hizmet için çalışmalar yürütülmüştür. Ak parti belediyeciliği dönemi ile yapılan bu karşılaştırma hiçbir çalışma yapılmadan tasarruf mu yoksa israf mı olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Basiretsiz siyaset anlayışı ile hemşehrilerimizi oyalayarak gün geçirmeye ve vatandaşlarımızın zekası ile dalga geçmeye hakkınız yoktur" dedi.