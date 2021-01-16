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AK Parti'den Başkan Şahin'e ziyaret

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kadın Kolları Başkanlığına atanan Sevcan Alkuş ve AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kadın Kolları Başkanlığına atanan Sevcan Alkuş ve AK Parti İlçe Başkanı Şaban Güdem, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.


Yeni Kadın Kolları Başkanımı Alkuş'a başarılar dileyen Başkan Şahin, "Osmaneli için birlik ve beraberlik içinde hedeflere ulaşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onunla yol yürüyen kadroların yükünü azaltmak için halkımızın tüm sorunlarıyla ilgilenip onlara hizmet için gece gündüz çalışacağız" dedi.

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