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AK Parti'den Başkan Tekin'e ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Tekin, AK Parti ilçe Başkanı Soydan'a ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken ziyareti için teşekkür etti. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan da Başkan Tekin'in sıcak ve samimi karşılamasından dolayı teşekkür ederek, "Belediye başkanımızın ilçemiz ile ilgili hazırlamış olduğu bazı projeler ile ilgili fikir alışverişi yaparak istişarede bulunduk. Başkan Tekin'in Pazaryeri ilçesi için hazırlamış olduğu ve bizler ile paylaştığı güzel projeleri var bu projeler ile ilgili her zaman kendisine destek vereceğimizi belirttik. Kendisine başarılar dilerim” dedi.


Öte yandan Başkan Soydan'a Pazaryeri Belediye Meclis üyesi Hüseyin Ünal eşlik etti.

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