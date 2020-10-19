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AK Parti'den Çukurören Köyü'ne ziyaret

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, merkeze bağlı Çukurören Köyü’ne ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri, merkeze bağlı Çukurören Köyü'ne ziyaret gerçekleştirdi.


Çukurören Köyü Muhtarı Muhitin Dündar tarafından karşılan AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ardından 150 yıldır genetiği değişmeyen üretilen Çukurören köyüne özgü acı biberin hasadını hakkın köy muhtarından bilgi alan heyet, bir ev ziyaretin de bulundular.


Ziyarette AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk'e İl Genel Meclis üyesi Zeki Kayadelen de eşlik etti.

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