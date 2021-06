AK Parti'den Dünya Çevre Günü mesajı

Çevre, şehir ve kültürden sorumlu AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Ebutalip Dursun, parti olarak çevreyi korumak ve yaşatmak konusunda güçlü bir iddianın sahibi olduklarını söyleyerek, "Türkiye olarak sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

AK Parti AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Ebutalip Dursun, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla Dünya Çevre Günü nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi. Şehitler Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasında Dursun, "Bir yılı aşkın zamandır hepimizin en önemli gündemlerinden biri olan, her birimizin hayatına dokunan ve yaşamımızı büyük ölçüde etkileyen korona virüs salgını sürecini yaşıyoruz. Salgınla mücadele konusunda ülkemizin aldığı kapsamlı önlemler sayesinde, uzun zaman sonra ilk kısıtlamasız cumartesi gününde 5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle bugün buradayız. Etkilerini hayatın her alanında hissetmeye devam ettiğimiz salgın süreci tüm insanlığa bir nefes sıhhatin önemini gösterdiği gibi, uzun zaman evlerinde kalmak durumunda kalan bizler için de açık ve yeşil alanların, ailelerimizle, arkadaşlarımızla birlikte güzel vakit geçireceğimiz sosyalleşme alanlarının ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. “Kademeli normalleşme dönemi” olarak tanımladığımız bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyi sürdürerek daha güzel günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak; doğaya, çevreye hürmet gösteren, onların haklarına saygı duyan, her canlının hukukunu koruyan bir anlayışı temsil ediyoruz. Milletimizin yüksek teveccühüyle ülkemize kesintisiz hizmet etme gururunu taşıyan AK Parti kadroları olarak ülkemizin son 19 yılına damgasını vuran çalışmalarımızı bu bilinçle ve büyük bir gayretle sürdürüyoruz. Ortak geleceğimiz olan çevreye bakışımızı inanç ve medeniyet değerlerimizden aldığımız güçlü referanslar belirlemektedir" diye belirtti.

"AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz daha da güçlenmiştir"

Dursun, açıklamasının devamında, "Şehirlerimizin merkezlerinde açık ve yeşil alanları herkes için erişilebilir kılan Millet Bahçeleri Projesi'ni hayata geçiren, tüm dünyanın gıptayla baktığı ve ilham aldığı Sıfır Atık Projesi'ni hızla gerçekleştiren, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 22,7 milyon hektara ulaştıran ve ülkemizin dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri haline gelmesini sağlayan, temiz denizlerimizin göstergesi sayılan mavi bayraklı plaj sayısını 127'den 519'a ulaştıran ve 2023'te dünya birinciliği hedefleyen, çevre dostu ulaşımı teşvik eden, atık su arıtma tesislerini tüm yurtta yaygınlaştıran, korunan alanlarımızı 2 kat arttıran AK Parti'miz gerçek anlamda çevreci kimliğini, gerçekleştirdiği her çalışmasıyla ve geleceğe dair güçlü hedefleriyle ortaya koymuştur. AK Parti iktidarlarımız ile şehirlerimiz, 2002 öncesi dönemde görmediği hizmetlerle buluşmuş ve daha da güçlenmiştir. Özellikle çevrenin korunması ve tüm değerleriyle yaşatılması bağlamında, ülkemizin dört bir yanındaki sayısız hizmet, AK Parti'mizin bu husustaki kararlı duruşunun da en önemli göstergelerindendir. Kıymetli Basın Mensupları, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Çevrecilik lafla olmuyor, çevrecilik ispat-ı vücutla oluyor; bunu yapan da biziz', sözünün altını bugün buradan kalın çizgilerle bir kez daha çizmek istiyoruz. AK Parti'nin en önemli özelliği, hizmette sınır tanımaması ve siyasetini de eser üretme gayesi temelinde konumlandırmasıdır. Ülkemizin hangi köşesine, hangi şehrimize bakılırsa bakılsın işte bu büyük eserleri görmek mümkündür" dedi.