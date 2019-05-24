AK Parti'den ekmek zammına tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık; Bilecik'te ekmeğe yapılan yüzde 50 zammı eleştirerek, "Belediyeyi alıyorsunuz ilk icraatlarından bir tanesi ekmeğe zam" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i eleştirerek, "Ekmeğe yapılan zam sonrası neden itiraz etmediniz" dedi. Belediyenin AK Parti Belediyesi zamanında fırıncıların ekmeğe zam yapıldığı ama kendilerin reddedişlerini anlatan Karabıyık, "Bizim dönemimizde de fırıncılar hep zam istiyorlardı. Biz hep şart düşüyorduk ve reddediyorduk. Kaç yıldır bu konu gündemde. Belediyeyi alıyorsunuz ilk icraatlarından bir tanesi ekmeğe zam. Bugün açıklıyorsunuz bunun içerisinde şunlar var. Bizim dönemimizde de vardı. Ticaret Odası ve Esnaf Odası da bizim dönemimizde katılıyordu ekmek zam konusuna. Biz şart düşüyorduk ve iptal ettiriyorduk. Biz uygulatmıyorduk" dedi.

"Bizim dönemimizde de fırıncı meclis üyelerimiz vardı ama biz yine ekmeğe zam yapmadık"

Karabıyık, ekmeğin 1 liradan 1 buçuk liraya çıkmasına çok da doğru bulmadığını anlatarak, "Şimdi siz tam Ramazan ayında kardeşlik ayında birlik beraberlik ayında kalkıyorsunuz meclis üyeniz fırıncı diye ki bizim dönemimizde de fırıncı meclis üyelerimiz vardı ama biz yine yapmadık. Onlarla beraberken de yapmadık. Onlara çok baskı gelmesine rağmen yapmadık. Ben Ramazan ayında bunun bu şekilde 1 liradan 1 buçuk liraya çıkmasına çok da doğru bulmuyorum. Ben olmaması taraftarıyım. Belki fırıncı arkadaşlarımız eleştirecekler sen şunun maliyetini biliyor musun, bunun maliyetini biliyor musun diye ama ben çok doğru bulmuyorum. Çok yüksek fiyat. 1 liradan 1 buçuk liraya çıkmasını çok uygun bulmuyorum. Ben tasvip etmiyorum şahsen" dedi.