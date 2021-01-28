AK Parti'den Gölpazarı teşkilatına ziyaret

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bilecik İl Başkanlığı görevine atanan Serkan Yıldırım, 3 Şubat Çarşamba günü yapılacak olan il kongresi öncesi Gölpazarı teşkilatına ziyaret etti. Bilecik için 2023 yılında yapılacak seçimlerin çok önemli olduğunu anlatan Yıldırım, ilçe teşkilatların her eve ziyaret ederek, her gönüle girmelerini istedi. AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanı Raşit Özen ve ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İl Başkanı Yıldırım, 3 Şubat günü yapılacak olan 7. Olağan İl Başkanlığı Kongresi hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Yıldırım'a AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı eşlik etti.