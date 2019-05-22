AK Parti'den istifa çağrısı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Belediye Meclisi görevlilerine, AK Partili Belediye Meclis üyesi için "Arkadaşlar bu kişiyi dışarı atın" sözünü söyleyen Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya'yı görevinden istifaya davet etti.

Karabıyık, Bilecik Belediye Meclisi'nin mayıs ayı toplantısında, Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya'nın yaşanan bir tartışma sonrası AK Partili bir meclis üyesi için "Arkadaşlar bu kişiyi dışarı atın" demesinin değerlendirdi. Kaya'yı istifaya davet eden Başkan Fikret Karabıyık; Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in AK Partili meclis üyesi Muhammed Karadayı'dan özür dilediğini, ama meclis yöneten Meclis 1. Başkanvekili M. Sadık Kaya'nın olayın üzerinden 15 gün geçmesine rağmen bir özür dilemediğini söyleyerek, "Bakın onca gün geçti hala beyefendi sessiz bir şekilde. Biz de onu istifaya çağırıyoruz. Mecliste yaptığı tutumdan dolayı özür dilemiyorsa istifa etmeli bence. Kaldı ki burada yapılan hata kendisine hem İYİ Parti kanadıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi yetkilileri kanadıyla da söylendi. Hatta belediye başkanımız Semih Şahin kendisi bu konuda tepki gösterdi, özür diledi sağ olsun bir kibarlık gösterdi. Ama meclis başkan vekili herhangi bir özür dilemedi. Biz de eğer dilememekte ısrarcıysa onu istifaya davet ediyoruz. Derhal istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Vali beyi istifaya çağıracaklarına meclis başkan vekillerini istifaya davet etsinler"

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, 19 Mayıs günü yaşanan bir sorundan dolayı Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü istifaya davet eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'e de seslenerek, "19 Mayıs günü programında saat 09.30 'da çelenk, saat 10:00 yazmasına rağmen bizler de saat 09.30'da alana gittik. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü Aslan Yıldız Atatürk Anıtına çelenk koydu. Sonra sunucu program saat 10:00'da başlayacak demesi üzerine Yaşar Tüzün bey beraberindekiler saat 10'a kadar valiyi mi bekleyeceğiz diye alanı terk etti. Sonra vali beyi istifaya davet etmiş. Bu organizasyonda Vali beyi istifaya çağırıyorlar da acaba kendi meclis başkan vekilleri hadlerini aşarak meclis üyesini salondan atmaya kalktığı için meclis başkan vekillerini istifaya davet etmişler mi? Ondan acaba istifa istemişler mi?" dedi.

"Bilecik'i tanıdıkça Semih bey uzun yıllarda dışarıda olduğu için tanımıyor"

Karabıyık, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir ulusal gazeteye "AK Parti'ye üye olmayanları işe almamışlar, sadece AK Partilileri almışlar" sözünü eleştirerek, "Eğer böyle bir şeyin gerçekliği olsaydı zaten kendisini kapıda karşılayan belediye personelleri olmazdı. Şuan hiçbir icraata imza da atmazlardı. Biz Bilecik'in evladıyız. Bilecikliyiz burada doğduk, burada büyüdük ve nasip olursa cenazemizi de buraya defnedeceğiz. Öyle olsun isteriz. AK Partili olmayanları işe almamışlar. Yani bu Bilecik'i tanımadığını gösterir Semih beyin. Bilecik'i tanısaydı böyle bir cümle kurmazdı. Bilecik'te hiçbir zaman böyle bir ayrım yapılmamıştır. Bizim dönemimizde yapılmamıştır yapılmayacaktır da. Bunun da garantisini verebiliriz. Kendisi tabi doğal olarak seçim zamanında verdiği sözlere binaen belediyeye bir sürü personel aldı. Almaya da devam ediyor. Eğer ihtiyaç varsa tabi ki de alsın. Ama aldığı arkadaşların siyasi görüşlerine baksın. Ondan sonra bize kalkıp sadece AK Partilileri işe almışlar gibi bir takım eleştiriler getirsin. Bu eleştiriler doğru değil. Genel Türkiye gündeminden farklı gündem işlemişler Bilecik'te. Bunu Semih beyin Bilecik'i tanıdıkça göreceğini düşünüyoruz. Biz belediyenin yaptığı çalışmaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Biz burada eleştiri yapacaksak da bu hep yapıcı olacak. Destek amaçlı olacak amaç yıkmak, bölmek ötekileştirmek değil, kendilerinin de bu dilden bir an önce uzaklaşmalarını talep ediyoruz ve arzu ediyoruz. Bilecik'i tanıdıkça Semih bey uzun yıllarda dışarıda olduğu için tanımıyor. Ama Bilecik'i tanıdıkça yerelde böyle bir dilin karşılığı olmadığını kendisi de görecek" dedi.

"Belediyenin logosunu kendi heveslerine kurban edip de değiştirmeye kalkmasın"

Karabıyık, son olarak Bilecik Belediyesinin yarışma ile belirlenen logosunu değiştirmek istenmesine değinerek, "Biliyorsunuz belediyemiz sayfasında logosunu değiştirdi. Alakasız bir şey koydu oraya Bilecik yazan sanıyorum. Arzu ederiz ki o kadar emek harcanıp yarışma üzeri belirlenen bir logonun belediyenin kendi heveslerine kurban edip de değiştirmeye kalkmasın. İnşallah değiştirmez diye ümit ediyoruz ama ilk başlarda duyduğumuz oluşturulan algı logonun değiştirileceği yönünde. Bu yapılmazsa seviniriz. En azından burada bu kadar emek verilmiş yarışmalar yapılmış bu noktada kurumsallığını tamamlamış büyük ölçüde. Bundan sonra yapılacak şey ilimizde gördükleri eksiklikler varsa onları tamamlamaları ama şu ana kadar yaptıkları çalışma ilimizde herhangi bir eksikliğin olmadığı yönünde. İhtiyaç olan bütün konuları biz tamamlamışız. Bunlarla alakalı bir çalışma göstermedikleri gözüküyor. Biz burada ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız. Benim burada vermek istediğim mesaj bu. Birleştirici olmak zorundayız bu ülke hepimizin.