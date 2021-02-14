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AK Parti'den korsanlar tarafından kaçırılan denizciye ziyaret

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizciden Bilecikli Gökhan Buran Pazaryeri’ndeki evine dönerken, AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı ailesini ziyaret etti.

Nijerya açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizciden Bilecikli Gökhan Buran Pazaryeri'ndeki evine dönerken, AK Parti Pazaryeri İlçe Teşkilatı ailesini ziyaret etti.


Nijerya açıklarında kaçırılan M/V Mozart adlı konteyner gemisinde korsanlar tarafından rehin alınan Bilecikli denizci Gökhan Buran bugün ailesine kavuştu. AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, kurtarılan denizci Gökhan Buran, babası İbrahim Buran ve annesi Aliye Buran ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.


Başkan Soydan, “İlçe olarak çok sevinçliyiz. Korsanlar tarafından kaçırılan 15 denizciden birisi ilçemizde yaşayan Gökhan kardeşimizdi ve sağ salim evine döndü. Kendisine, ailesine ve kurtarılan diğer denizcilerimize geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum” dedi.

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