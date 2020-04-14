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AK Parti'den köylere maske desteği

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik’in Bozüyük ilçene bağlı Karaağaç Köyü’ne ziyaret ederek, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske verdi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik'in Bozüyük ilçene bağlı Karaağaç Köyü'ne ziyaret ederek, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske verdi.


AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy ve İl Genel Meclis üyeleriyle Karaağaç Köyü'ne ziyaret eden Karabıyık, köy muhtarına köylülere kullanımı için maske teslim etti. Köyde sokağa çıkma yasağının harfiyen uygulandığı söyleyen İl Başkanı Karabıyık, bu sebepten dolayı köy muhtarımıza ve köy sakinlerimize teşekkür etti.

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