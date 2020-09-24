AK Parti'den öğrencilere hediye

Bilecik'te AK Parti teşkilatı tarafından hazırlanan çeşitli okul gereklerinin bulunduğu hediyeler öğrencilere dağıtıldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ve beraberindekiler merkez TOKİ İlkokuluna ziyaret ederek, yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine hediyelerini takdim etti. Başta okul müdürü olmak üzere okulun tüm öğretmenlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, "Yeni öğretim döneminin tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz" dedi.