İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'den polis teşkilatına ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindekiler Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne ziyaret etti.


Başkan Yıldırım, Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerde, Türk polisinin kuruluşundan bu yana suçlunun yakalanmasının yanı sıra suçun önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalara değinen Yıldırım, "Kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında il emniyet müdürlüğü personellerini ziyaret etti. Şehrimizin ve ülkemizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzuru için mesai kavramı gözetmeksizin mücadele eden tüm emniyet teşkilatımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.