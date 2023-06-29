AK Partili belediye başkanları Elmas'ı hastanede ziyaret etti

AK Partili belediye başkanları, Gazeteci Cafer Elmas'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçtiğimiz günlerde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Gazeteci Cafer Elmas'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Belediye başkanları, Elmas'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gazeteci Cafer Elmas, evinin önünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından AK Partili belediye başkanları, Elmas'ın tedavi gördüğü hastaneye giderek desteklerini ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında belediye başkanları, Elmas ile görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Elmas'a desteklerini ifade eden başkanlar, saldırının kınandığını ve sorumluların adalet önünde hesap vereceğine inanıldığını belirtti. Gazeteci Cafer Elmas ise ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini iletti ve kendisine gösterilen ilgi ve destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.