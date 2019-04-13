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AK Parti'li Belediye Meclis üyesi istifa etti

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde AK Parti’den Belediye Meclis Üyesi olan Orhan Mergen, görevinden istifa etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde AK Parti'den Belediye Meclis Üyesi olan Orhan Mergen, görevinden istifa etti.


Orhan Mergen, 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde AK Parti Pazaryeri Belediye Meclis Üyesi olarak seçilmişti. Mergen, ilk kez toplanan Pazaryeri Belediye Meclis toplantısı öncesi istifasını Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e sundu. İstifası hakkında bir açıklama yapan Orhan Mergen, “2001 yılından beri Ak davanın ak neferi olarak geçirmiş olduğum siyasi hayatımda bu güne kadar hiç bir görevden geri durmadım. Bu günden sonra da davama hizmet etmeye devam edeceğim. Seçim süresinde görmüş olduğum bazı olumsuzluklar sebebiyle Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Seçim süresinde bizlere inanıp destekleyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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