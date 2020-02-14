AK Parti'li gençlerden yeni uygulamaya yoğun ilgi

AK Parti'nin Türkiye genelinde başlatmış olduğu bir uygulama ile Gençlik Kolları il yönetimlerinde görev yapmak isteyen kişiler için partinin resmi internet sitesinde bir bölüm oluşturularak kayıt yapılması istendi.

Konu hakkında İHA muhabirine açıklama yapan AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı, kendilerinin atanmış bir yönetim olduğunu, Haziran veya Temmuz'da bir kongreye gideceklerini söyledi. AK Parti'nin resmi internet sitesinde yeni bir uygulamaya geçildiğini anlatan Karadayı, "Partimizin resmi internet sitesi olan http://kongre.akgenclik.org.tr adlı internet sitemizden kongre süreçleri için bir bölüm oluşturuldu. Bu linke tıklayarak AK Parti Bilecik İl Gençlik Kollarında görev yapmak isteyen arkadaşlarımız buradan başvuru yapabilirler. Bu sistem yeni yeni partimiz tarafından uygulama konuldu. Yapılan başvuruları genel merkezimizin sistemine düşüyor. Şu an için katılım ve ilgi yoğun. 2023 hedefimize doğru emin adımlarla ilerlerken sen de Bilecik, İl Gençlik Kolları yönetimimizde görev yapmak istiyorsan linke girerek başvuru yap" dedi.