AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

Cumhuriyet meydanında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit Başkanlığında, Sosyal Politikalar Birim Başkanı Burcu Akkoyun'un okuduğu basın açıklamasında kadına yönelik şiddet konusunun, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konu olduğu vurgulandı. Birim Başkanı Akkyoyun'un yaptığı basın açıklamasında AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede atılan adımlardan bahsederek, “Kadına yönelik şiddet, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranıştır. Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz seçim beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında anayasada pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile ‘Töre Nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun, İş Kanununda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezileri (ŞÖNİM) kurduk. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi (KADES), elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur”

Başkan Akkoyun, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceklerini belirterek “Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm canlılara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Emine Erdoğan Hanımefendinin de önemle vurguladıkları gibi kadına şiddet, insanlığa ihanettir. AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekun mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Akkoyun, “Yakın zamanda, Cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planının dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın, erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerine son verdi.