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AK Partili Milletvekili Yağcı'dan Söğüt'e ziyaret

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Söğüt ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.


Milletvekili Selim Yağcı, ilk olarak AK Parti Söğüt İlçe Başkanlığı 7. Olağan Kongresi'nde ilçe başkanı seçilen Ufuk Karaman ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yeni görevinde Karaman'a başarılar dileyen Yağcı, ardından ilçede devam eden projeleri yerinde inceledi. Projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Yağcı, Karaman ile bilgi alışverişinde bulundu.


Milletvekili Yağcı'ya ziyaretlerinde İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz eşlik etti.

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