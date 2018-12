AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Aksaray, Ağrı, Bilecik, Erzincan, Edirne, Iğdır, Isparta, Kars, Kırşehir, Kütahya, Siirt, Tunceli, Van ve Zonguldak belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, Bilecik Belediye Başkan adayını mevcut Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can olduğunu söyledi.

Ak Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can kimdir?

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Nihat Can, 27 Aralık 1965 yılında dünyaya geldi. 53 yaşındaki Can, 1987'den itibaren 10 yıl boyunca özel sektörde yöneticilik yaptı. Bu görevini sonlandıran Nihat Can, 1999 yılında Bilecik Belediyesinde görevine başladı. Nihat Can aday gösterildiği Bilecik Belediye Başkanlığı'na hiç de yabancı değil. Can, 2004-2014 yılları arasında Bilecik Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttü. 2014'te AK Parti Bilecik Belediye Meclis üyeliğine seçildi. Nihat Can, 2014'te Belediye Başkanı Yardımcılığı görevine getirilirken, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekili seçilmesiyle Bilecik Belediye Başkanlığı görevine getirilmişti.