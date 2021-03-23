AK Parti'nin haftalık istişare toplantısına Pazaryeri ev sahipliği yaptı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Türkiye olarak İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı (SİHA) yaptıklarını anlatarak, "Yakında kendi jetlerimizi yapar hale geleceğiz" dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı haftalık istişare toplantısına Pazaryeri ev sahipliği yaptı. Pazaryeri Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti Bilecik İl Başkanlığı haftalık istişare toplantınsa Bilecik yönetimi ve AK Parti Pazaryeri ilçe teşkilatı tam kadro olarak katıldı. Pazaryeri'nin projelerinin masaya yatırıldığı toplantıya başkanlık yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ilçede birçok projenin hayata geçirileceğini söyledi. Pazaryeri Organize Sanayi bölgesinde kurulacak olan fabrikalar hakkında istişarelerin yapıldığı toplantıda Başkan Yıldırım, “Bu hafta il teşkilatı olarak Pazaryeri ilçemizde toplandık. Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve İlçe Başkanımız İsmail Soydan'ın bizlere iletmiş oldukları projeleri istişare ettik. Birlik beraberlik içerinde Bilecik'teki kongrelerimizi yaptık. İnşallah bu hafta AK Parti 7. Olağan Kongremize emin adımlarla gidiyoruz. Her seçim her kongre öncesi yine dün gece gördük ki döviz birden hızlı bir şekilde yukarıya doğru hareket etmeye başladı. Artık hepimiz biliyoruz bu işin bizimle alakalı olmadığını bu işin arkasında çok farklı oyunların tezgahların olduğunu bunun hepimiz farkındayız. Partimiz iktidar olduğu 2002 yılından bu yana öncesiyle başbakanlık seçiminde hep bu yaşananları gördük" dedi.

"İHA'mızı SİHA'mızı kendimiz yapar olduk, yakında kendi jetlerimizi yapar hale geleceğiz"

Türkiye'de artık tüm dış güçlerle mücadele edebilecek bir güçte olduğunu söyleyen Yıldırım, "Dış güçlere karşı özellikle IMF'ye bağımlılığımız kalmadı. İHA'mızı SİHA'mızı kendimiz yapar olduk, yakında kendi jetlerimizi yapar hale geleceğiz. Bu yaşanan türlü oyunlar karşısında Cumhurbaşkanımız dimdik karşılarında durmaya devam ediyor. Bizler de Cumhurbaşkanımızın her zaman destekçisi olacağız inşallah. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin 2023 ve gelecek vizyonunu dünyaya deklare edeceği büyük kongrede Bilecik teşkilatları olarak yanındayız” dedi.

“Cumhurbaşkanımız takipçisi”

Pazaryeri'nde 150 milyon liralık yatırımın kazandırıldığını dile getiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Geçtiğimiz aylarda Pazaryeri Organize Sanayi Bölgemizde kurulması planlanan 4 tane fabrika ile anlaşma yapıldı. Bu fabrikalar proje aşamaları tamamlandı ve çok yakında inşaatları başlayacak. Bu fabrikalar ilçemizde iş istihdamını bir nebzede rahatlatacak. 4 fabrikamız ile ilk etapta 500 vatandaşımız iş sahibi olacak fabrikalar kademeli olarak bin 500, 2 bin kişi çalıştıracak. Kurulan fabrikalarımız sayesinde ilçemizdeki göçü bitirmeyi hedefliyoruz. Sanayi bölgemizde kurulacak diğer bir fabrikada küçük ev aletleri fabrikası olacak. Bu fabrika ile birlikte ilçemiz kadınları evlerinde çalışarak para kazanma şansını yakalayacak. Fabrikanın ilçemizdeki projesi, durumu hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler verdik yaptığımız görüşmede ilçemiz için olumlu yanıtlar aldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan konunun takipçisi olacağını belirtti" dedi.

"Türkiye yolunda daha güçlü adımlar atmanın vaktidir"

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ise, “Pazaryeri İlçe teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde büyük kongremize hazırız. Vakit, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır ülkemizin önüne serdiği kazanımlar, ortaya konulan ve hayata geçirilen büyük projelerin ardından şimdi çok daha fazla çalışıp, daha güçlü bir Türkiye yolunda daha güçlü adımlar atmanın vaktidir. Bu yolda bizler Pazaryeri teşkilatı olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Büyük kongremiz ve toplantımız hayırlara vesile olsun” dedi.