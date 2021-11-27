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Akademik kurul toplantısı yapıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksek Okulunda (MYO) Akademik Kurul Toplantısı Rektörü Prof.

Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi MYO 2021-2022 eğitim öğretim dönemi Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Osmaneli MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Fevzi Savaş katıldı. Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde izlenecek eğitim stratejileri, yüz yüze eğitim süreci ve yapılacak akademik çalışmalar değerlendirildi.

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