Akşener'den Tunç Soyer açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bilecik'te İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in 12 Eylül döneminde askeri savcı olması nedeniyle eleştirilere cevap vererek, "Sayın Bahçeli 1980 öncesinin başbakanı olan rahmetli Ecevit ile hepimiz adına helalleşti. 12 Eylül'ün savcıları, hakimleri o devrin polis müdürleri o devrin askeri personeli ve hapishanede günleri geçenlerin hayatında çok acı izleri var. Sadece ülkücü hareketin değil, herkesin yani hapishaneden yolu geçen herkesin acı hatıraları var" dedi.

Akşener, seçim çalışmalarına başladığı Bilecik'te ittifak yaptıkları kent merkezinde CHP'nin Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin'e destek istedi. İzmir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer hakkında yapılan eleştirilere cevap veren Akşener, "Suç şahsidir. Şimdi sadece ülkücü hareket açısından değil, 12 Eylül'ün savcıları, hakimleri o devrin polis müdürleri o devrin askeri personelini hepimizin hayatında hapishaneden geçenlerin hayatında çok acı izleri var. Sadece ülkücü hareketin değil, herkesin yani hapishaneden yolu geçen herkesin acı hatıraları var. Dolayısıyla Nurettin Soyer ile ilgili olarak o acı hatıraların parantez içinde olduğu bir noktayı bu kenara koyarsak babadan oğula suç geçmeyeceği için de Tunç Soyer'in adaylığına yönelik bizim herhangi bir dahlimiz olmadı, öyle diyeyim. Fakat şimdi bir şey daha var. Tunç Soyer eğer Seferihisar Belediye Başkanlığında kalsaydı bu fırtına koparılır mıydı? Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli bu kadar şiddetli bir şekilde bu konunun üzerine gider miydi?" dedi.

"Sayın Bahçeli 80 öncesinin başbakanı olan rahmetli Ecevit ile hepimiz adına helalleşti"

Akşener, "Bir şey daha var. Onu çok rahat konuşabilirim. Çünkü Doğru Yol Partisi'nin milletvekiliydim o zaman. Sayın Bahçeli yüzde 18 civarı oyla meclise girdiğinde 99'da 'Doğru Yol Partisi ve Refah Partisi' dinlensin dedi. Bunun üzerine DSP birinci partiydi, DSP'yle bir koalisyon kurulmasının kapısının açılmasını sağlan Sayın Bahçeli'dir. Rahşan Hanım'ın gerçekten ülkücü hareketin içinden gelen insanları son derece inciten sözlerine rağmen Doğru Yol Partisi'nde ülkücü kökenli gelen bir milletvekili olarak Doğru Yol Partisi'ni incitmesine rağmen rahmetli Ecevit ve Sayın Bahçeli'nin kurduğu bu koalisyonun 80 öncesinin yaralarını kapatacak onu, yani üstünü kapatacak helalleşecek bir adım olarak gördüm, ben bunu da o zamanlar söyledim. Sayın Bahçeli 1980 öncesinin başbakanı olan rahmetli Ecevit ile hepimiz adına helalleştik. Bunun içinde Nurettin Soyer'i de var, Raci Tek'i de vardı. Sonuç itibariyle o kadar çok insan var ki sayarım hepsi helalleşti kapattı defteri" dedi.

"Kız çocuklarıyla ilgili fuhuş 11 yaşa düştü"

Akşener, son olarak Türkiye bulunan Suriyelilere değinerek, "4 milyon Suriyeli insanı evinden, yurdundan eden o operasyonun bir tarafı olmamalıydı. Bu yerinden yurdundan edilen insanlar tabi Türkiye sınırı olduğu için geldiler buraya. Şimdi bu insanlar gönderilebilir mi? Bu iktidarın kafasıyla gönderilmesi mümkün değil. Suriye'nin iç sistemine katkıda bulunulmalı ve bu insanların ülkelerine dönmesinin oraya gidip de ceza görmelerinin de önüne geçerek ülkelerinde yaşamalarının yolunun açılması lazım. Bunu böyle söylediğimiz zaman ben çok ağır cümlelerle eleştirildim. Yani ırkçılık yaptım, göçmenlere karşı kötü davrandım gibi bu öyle bir şey değil. Suriyeli burada olamıyor. Çünkü o entegrasyona yönelik hiçbir adım yok. Saldım çayıra, Mevlam kayıra gibi bir durum. Suriye'den göçmen gelmiş insanı o mültecilerin çoluğuyla, çocuğuyla ilgili ciddi problemler var" diye konuştu.