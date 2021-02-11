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Albay Sandal, Vali Şentürk'e bilgi verdi

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Vali Bilal Şentürk’e jandarmanın sorumluluk bölgesindeki genel asayişi hakkında bilgiler verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Vali Bilal Şentürk'e jandarmanın sorumluluk bölgesindeki genel asayişi hakkında bilgiler verdi.


Vali Bilal Şentürk Başkanlığında toplanan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal ve ilçe jandarma komutanları jandarmanın sorumluluk bölgesindeki genel asayişi hakkında bilgiler verdiler. Bilecik il genelinde jandarmanın son dönemlerde uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü başarılar çalışmalar dolayı Vali Şentürk komutanlara teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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