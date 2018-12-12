Alkışlar üniversite öğrencilerine

Kış ayının iyiden iyiye kendini hissettirmesi ile birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden okuyan öğrencileri kendi aralarında topladıkları ile sokak hayvanları kilolarca mama aldılar. Alınan mamaları üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a teslim eden öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Rektör Taş, mamaları Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları teslim etti. Öğrencilerin böylesi bir sosyal sorumluluğa imza attıkları için tebrik eden Rektör Taş, "Öğrencilerimiz harçlıklarından arttırdıkları para ile sokak hayvanlarına mama almışlar. Böyle bir çalışmaya imza attıkları için beni çok duygulandırdılar. Bizlerde üzerinde öğrencilerimiz isimleri olduğu mamaları sokak hayvanlarına verilmesi için Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları teslim ettik. Kış aylarının iyiden iyiye kendini hissettirdiği şu günlerde bizlerde öğrencilerimiz gibi sokak hayvanları düşünmemiz gerekir. Öğrencilerimiz daha önceden sokak hayvanlarına barınak yapmıştı. Bu yüzden öğrencilerimizle gurur duyuyorum" dedi.