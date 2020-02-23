Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti

Bilecik'te alkollü bir mekanda alkol alan iki arkadaşın hesap ödeme tartışması kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde alkollü bir mekanda gece 03.00 sıralarında Onur T. ile Selçuk S. aynı masada alkol aldıktan sonra, hesap konusunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, Onur T. bıçakla Selçuk S.'yi sol bacağından bıçakladı. Yaşanan karmaşada sol elinden de bıçak darbesi alan Selçuk S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Onur T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.