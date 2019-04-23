Almanya, Fransa ve Belçika'dan gelen öğrenciler ağırlandı

Bilecik Belediyesi Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Almanya, Fransa ve Belçika'dan gelen öğrencileri ağırladı.

Geçtiğimiz haftalarda Fransa ve Belçika'dan öğrenci gruplarını ağırlayan Bilecik, bu kez de Almanya ve Fransa'dan gelen öğrenci gruplarını ağırladı. Şeyh Edebali Türbesi'nde dua eden öğrenciler daha sonra Osmanlı Padişahları Tarih Şeridini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Tarih Şeridi Alan Sorumlusu Engin Beyce ve Bilecik Belediyesinde görevli Arkeolog Ertuğrul Gündüz, öğrencilere kentin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Fransa ve Almanya'dan 20 günde 2 bin 500 kişiyi ağırlayan Bilecik'te önümüzdeki haftalarda da ziyaretlerin devam edeceği bilgisi verildi.