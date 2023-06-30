Almanya'da sıfır atık projesine katıldılar

Almanya’nın Kirn kentinde bulunan Realschule plus Auf Halmen isimli okulda "sıfır atık" ile ilgili proje çalışmalarını tamamlayan öğrenciler yurda döndü.
Almanya'nın Kirn kentinde bulunan Realschule plus Auf Halmen isimli okulda "sıfır atık" ile ilgili proje çalışmalarını tamamlayan öğrenciler yurda döndü.
Bilecik Pazaryeri Hilmi Duralioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje çerçevesinde 6 gün süren Almanya gezisine katıldılar. Almanya'da gerçekleştirilen öğrenci gruplarının hareketliliği faaliyetini tamamlayan öğrenciler, Pazaryeri ilçesine geri döndüler.