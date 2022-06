Almanya'daki çalışmalarını başarıyla tamamladılar

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akteditasyonu çerçevesinde “ESL-English as a Second Language-Obse rvation of Teaching and Learning Environment” projesi ile Almanya'ya giden Ertuğrulgazi Lisesi öğretmen ve öğrencileri çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Bilecik'e döndüler.

Proje hareketliliğini verimli bir şekilde gerçekleştiren ekip, akademik çalışmalarının yanında kültürel aktivitelerde de bulundu. Dünyaca ünlü keman virtüözü Önder Baloğlu'nun davetlisi olarak Duisburg Filarmoni Orkestrası ile birlikte düzenlenen konsere katılan grup, konser sonrasında Baloğlu ile okulları ve çalışmaları hakkında sohbet ettiler. Hareketliliğin dördüncü gününde, Almanya seyahatleri konusunda önceden iletişime geçtikleri Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği'nin daveti üzerine Düsseldorf'a hareket eden ekip, eğitim ataşesi Gamze Bozgöz ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede proje çerçevesinde çalışmaların yanı sıra, Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarının eğitim sistemleri hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulundu. Ayrıca görüşmede, daha sonra gerçekleştirilecek çalışmalara başkonsolosluk olarak destek verileceği ve her türlü konuda öğretmen ve öğrencilerin arkasında olunduğu belirtildi. Proje haftasını farklı eğitimlerle geçiren grup hafta sonunu da sosyal ve kültürel faaliyetlerle tamamlayarak yurda dondu.

Ertuğrulgazi Lisesi Okul Müdürü Zaim Akbulut, proje çalışmasında görev alan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederken, okul olarak ilerleyen dönemlerde de bu ve benzeri çalışmaları başarı ile sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.