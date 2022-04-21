Alparslan Aydın bir günlüğüne Osmaneli kaymakamı oldu

ci sınıf öğrencisi Alparslan Aydın'a teslim etti.

Osmaneli İlk Okulu 2.ci sınıf öğrencisi Alparslan Aydın, makam koltuğunu devir aldığında ilk icraat olarak okulun bahçesinde tehlike arz eden yerin tel örgü ile çevrilerek tedbir alınmasını, okul bahçesinde yeniden düzenleme yapılmasını İlçe Milli Eğitim Müdüründen istedi. Kaymakam Aydın, ikinci olarak, ilçede başıboş gezen köpeklerin bir an önce toplanmasını ve sabah erken saatlerde öğrencilerin okullarına korkmadan rahat rahat gidip gelmeleri konusunda belediye yetkililerine talimat verdi.

Daha sonra öğrenci Kaymakam Alparslan Aydın, Kaymakam Yüksel Ünal'a günün anısına çiçek takdim ettikten sonra, Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Okul Müdürü Şenol Altıntaş ve Öğretmen Nurten Arslan ile birlikte Balaban Okulu bahçesine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çevresinde gelen Gezen Sinema Tırını ziyaret edip sinema görevlilerinden bilgi aldıktan sonra öğrenciler ile birlikte sinema izlediler.