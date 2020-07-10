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Alt yapı çalışmalarına engel olan 'Kayı Anıtı' söküldü

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan ’Kayı Anıtı’ altyapı çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle belediyesi ekiplerince söküldü.

Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde bulunan 'Kayı Anıtı' altyapı çalışmalarına engel olduğu gerekçesiyle belediyesi ekiplerince söküldü. Altyapı çalışması bitince anıtın yerine tekrar konulacağı aktarıldı.



AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan ilde zamanında Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde konuşlandırılan Kayı Aşireti damgası olan iki ok ve bir yaydan oluşan Kayı Anıtı'nın bugün Bilecik Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle yerinden söküldüğünü açıkladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ise, İHA muhabirine Kayı Anıtı'nın bulunduğu yerde bir altyapı çalışması olduğunu belirterek, "Anıtı kaldırmasaydık bizlere 180 bin TL daha maliyet çıkacaktı, altyapı çalışmasında. Onun için Kayı Anıtı'nın yerinden kaldırdık. Altyapı çalışması bitince yerine koyulacak" dedi.

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