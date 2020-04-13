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Altın el yakıyor

Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altında kritik sınırın aşıldığını söyleyerek, "Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor.

Kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, altında kritik sınırın aşıldığını söyleyerek, "Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 480 liradan satılıyor" dedi.


Bilecik'te kuyumculuk yapan İbrahim Rafet Sünetci, yeni haftaya başlayan altının gram fiyatının rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrettiğini belirtti Sünetci, "Cuma günü ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 480 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise bin 687 dolarda dengelendi" dedi.

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