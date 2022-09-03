Altyapı çalışmaları sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Atatürk Bulvarında devam eden kanalizasyon hattı bağlantı çalışmalarında altyapı işi tamamlandı. Asfaltlama çalışmalarının ise beklenmesi gereken süre sonunda yapılacağı ifade edildi. Bu çerçevede esnaf ve vatandaşların tozdan etkilenmemeleri amacıyla her gün belirli aralıklarla ıslama işlemi yapılan alanlarda temizlik çalışması yapıldı. Yol kenarları ve kaldırımlardaki çakıl taşlarıyla çöpleri toplayan ekipler, oluşacak yağış sonrasında meydana gelecek taşkınlık ve birikintilerin de önüne geçmiş oldu.