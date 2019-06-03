Aman dikkat tatil yolunda damarlarınız tıkanabilir ya da balonlaşabilir

Dr. Orhan Rodoplu, 10 günlük bayram tatili nedeniyle uzun süreli yolculuk yapanları 2 saatte bire mola vermeleri konusunda uyararak, derin ven trombozu (DVT) ile ilgili bilgi verdi.

Op. Dr. Orhan Rodoplu, bayram tatilinde uzun süreli yolculuk yapanların 2 saatte bir mola vermesi gerektiğin belirterek, "10 günlük bayram tatili nedeniyle yolculuk trafiği başladı. Uzun süreli yolculuk yapacak olanlar aman dikkat edin. Bacağınızda ağrı, şişlik, çap artışı, ısı artışı gibi durumlar oluşursa aklınıza derin ven trombozu gelsin. Derin ven trombozu, kısaca DVT; vücudunuzdaki derin bir toplardamarda oluşan kan pıhtısıdır. Bu durum vücuttaki birçok toplardamarda olmakla birlikte, en sık bacaklardaki toplardamarlarda görülür. Toplardamar pıhtıyla tamamen tıkanır. En bilinen bulgusu; ayak bileğinden başlayan ve tüm bacakta oluşan şişliktir. Çoğunlukla ağrı eşlik eder. Bacakta kızarıklık, ısı artışı ve hassasiyet diğer bulgulardır. Derin ven trombozu; genetik olarak pıhtılaşmaya yatkınlığı olan kişilerde daha sık rastlanır. Ayrıca uzun süreli yatalak kalma, özellikle karın, kalça ve diz ameliyatı başta olmak üzere ameliyatlar sonrasında, uzun süreli hareketsiz kalma ve bacaklarda meydana gelen her türlü yaralanma sonrası görülebilir. Toplar damar içinde oluşan bu pıhtının koparak akciğer damarını tıkamasıyla akciğer embolisi adı verilen durum gelişebilir. Bu durum bazen hayatı tehdit edebilir. Derin ven trombozu şüphesi olan her hastanın kalp ve damar cerrahisi muayenesi olması şarttır. Tedavi; pıhtıyı çözen ilaçlar, damar içi pıhtı parçalayan cihazlar ve ameliyatlar ile yapılabilmektedir" dedi.

"2 saatte bir mola verin"

Op. Dr. Orhan Rodoplu, "Aynı zamanda bacağında 'venöz yetmezlik' dediğimiz iç varisleşme ve bacaklarında görünürde Varisleri olan kişilerde uzun süreli yolculuklar ve sıcak havalar nedeniyle ana toplardamarlarında daha fazla genişleme- balonlaşma, damarlarının içinde pıhtılaşma, dış varislerinde de genişleme, büyüme-balonlaşma gözlenebilir. Varislerinin içinde ani pıhtı oluşabilir yada balonlaşmaya bağlı dışarıya kanama oluşabilir. Bu durumun oluşmaması için uzun süreli yolculuk yapanların 2 saatte bir mola vermesi, yeterli miktarda yani günlük 2-2,5 litre kadar su tüketmesi, aşırı güneş ve sıcakta kalmaktan uzak durması, sabah ve akşam saatlerinde yürüyüş yapmak, ağır ve yüksek kalorili,aşırı yağlı yemek yemekten uzak durması gerekiyor. Acil bir durumla karşı karşıya kaldıklarında mutlaka Kalp ve Damar Cerrahisi hekimine başvurmaları gerekiyor" ifadelerine yer verdi.