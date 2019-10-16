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Amatör Spor Haftası yüzme yarışmaları gerçekleştirildi

Bilecik’te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.

Bilecik'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yüzme müsabakaları gerçekleştirildi.


Yüzme müsabakaları, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sporcular, sporcu veliler ve halkın katılımları ile Kapalı Yüzme Havuzunda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olduğu yarışmalarda dereceye giren sporculara ödüllerini Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kurum antrenörleri ve sporcu veliler tarafından takdim edildi.

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